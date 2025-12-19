La Legislatura aprobó el Presupuesto y los retiros voluntarios

El proyecto fue aprobado con 17 votos a favor y 7 en contra, en una sesión atravesada por críticas de la oposición por los tiempos de análisis.

La Legislatura del Chubut aprobó este jueves el Presupuesto provincial 2026, enviado por el Gobierno, en una sesión marcada por cruces entre el oficialismo y la oposición. La ley que fija gastos e ingresos de la provincia fue sancionada con 17 votos a favor y 7 en contra.

Durante el debate, los bloques opositores cuestionaron la falta de tiempo para analizar el proyecto y propusieron postergar su tratamiento, pero la moción fue rechazada al no reunir los votos necesarios.

El diputado del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos, calificó la sesión como “una instancia que se está haciendo a escondidas del conjunto de la población”.

Desde el oficialismo, el presidente del bloque Despierta Chubut (DC), Daniel Hollmann, defendió el procedimiento legislativo; sostuvo que los proyectos “ingresaron en tiempo y forma” y que los diputados “tuvieron el tiempo suficiente para leer, analizar y debatir seriamente en comisiones”.

En tanto, la diputada de Arriba Chubut, Vanesa Abril, cuestionó esa postura y afirmó que los legisladores opositores recibieron la documentación “recién el lunes por la mañana”.

“Estamos hablando del Presupuesto, un proyecto que debería poder analizarse con más tiempo. No somos el oficialismo ni actuamos como una escribanía del Gobierno levantando la mano”, expresó.

Finalmente, tras un intercambio en el que la oposición puso en duda las proyecciones económicas del Ejecutivo y el oficialismo destacó el trabajo realizado en un contexto nacional adverso, el Presupuesto 2026 fue aprobado.

En la misma sesión, se sancionaron de manera conjunta los presupuestos correspondientes al Poder Legislativo y al Poder Judicial.

Además, previamente se aprobó el acuerdo entre el Gobierno provincial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para un crédito de 150 millones de dólares, destinado a la obra del acueducto de Comodoro Rivadavia. Esa iniciativa obtuvo 15 votos a favor y 7 en contra.

RETIROS VOLUNTARIOS AL 60%

La Legislatura sancionó el Régimen de Abstención de Débito Laboral y Retiro Voluntario que presentó el Ejecutivo provincial. La ley fue aprobada con los votos de los bloques Despierta Chubut, Familia Chubutense y Primero Chubut-CET.

En cambio, los bloques de Arriba Chubut, el PICh y el Frente de Izquierda votaron en contra.

La diputada de Despierta Chubut, Sonia Cavagnini, expuso que esta iniciativa se apoya en el censo que hizo el Gobierno en la administración pública y explicó que con esta normativa el personal suspende hasta cinco años la prestación percibiendo el 60% de los haberes y con aportes jubilatorios del 100%.

Al mismo tiempo, continuó, los retiros voluntarios contemplan la desvinculación inmediata del personal con una indemnización de un salario por año.

Cavagnini mencionó que los objetivos que persigue esta ley son “ordenar la estructura ocupacional de la provincia, optimizar el gasto público y modernizar el Estado”.

Por su parte, el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Horacio Pais, expuso que “tenemos una mirada distinta, notamos que se trata de un claro retroceso para la provincia”.

Pais consideró que “no hay una vocación real de solucionar un problema que es constante”, considerando que la situación de los empleados públicos es muy dispar.