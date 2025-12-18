Luque pidió que Chubut deje de ser una zona de sacrificio y extracción

Para el diputado nacional, el proyecto de Presupuesto consolida una visión centralista que castiga al interior.

Durante el tratamiento del Presupuesto 2026, que continuaba en la madrugada de este jueves, el diputado nacional Juan Pablo Luque expresó su rechazo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, al considerar que “la obra pública dejó de ser una herramienta de desarrollo federal”.

El representante de Unión por la Patria expresó luego: “vengo de una provincia que hoy está completamente abandonada”.

También sostuvo que “cuando uno analiza este presupuesto desde Chubut, aparece con total claridad una definición política: el retiro del Estado de la vida de los argentinos y argentinas”.

Asimismo, remarcó que los números “consolidan una caída real de la inversión en obra pública y no incorporan una sola obra estructural nueva para la provincia”.

Luque detalló la injusticia del presupuesto nacional contra Chubut en números concretos en donde explica que la provincia recibe menos del 1% de lo que le da al país. “Somos la quinta provincia exportadora. Sin embargo, Chubut despachó al exterior en 2024 más de USD 3.500 millones, es decir $5 billones, y en este presupuesto solo recibe $37.000 millones de pesos”, afirmó.

En ese sentido, el legislador puntualizó que “Chubut, junto a Santa Cruz, produce el 25% de los hidrocarburos del país; genera exportaciones en materia de aluminio; las mayores exportaciones de langostinos; producimos lana y turismo. Algunos hablan de meritocracia y Chubut recibe menos del 1% de lo que da. Tanto mi provincia como ninguna otra se puede desarrollar con este presupuesto que estamos debatiendo, que ha tomado a la obra pública como un ajuste”.

Puso como ejemplo el estado lamentable de las rutas nacionales 3, 25 y 40, siendo que “son ejes estratégicos para la producción, el turismo, la conectividad y la seguridad vial y están destruidas. Es cierto que no es desde este gobierno, pero no se puede esperar más; el deterioro avanza y los accidentes se multiplican. Hay tramos directamente intransitables y mortales”, sostuvo.

EL EMPLEO PERDIDO Y EL ADIOS DE YPF

Luque también puso el foco en la pérdida de empleo privado en Chubut, que supera los 12 mil puestos desde 2024. Atribuyó esta situación a las políticas del gobierno nacional, al retiro de YPF de la provincia y al impacto del ajuste del gobierno de Javier Milei sobre las pymes.

“Vengo de la provincia donde nació YPF y la semana pasada anunció que se va. Ese abandono no solo tiene consecuencias económicas y sociales desastrosas, sino ambientales inaceptables, con más de 3 mil pozos petroleros sin sanear y miles de empleados en la calle. Chubut no puede seguir siendo una zona de sacrificio y extracción”, agregó.

El diputado planteó la discriminación hacia la Patagonia del Presupuesto propuesto por el gobierno nacional, ya que “concentra recursos en las áreas metropolitanas y castiga al interior profundo. En provincias extensas como Chubut, sin presencia del Estado no hay desarrollo posible. Somos una de las provincias que más produce energías renovables, pero no tenemos líneas para la capacidad de transporte”.

Finalmente, el legislador anunció el voto negativo de su bloque. “No vamos a acompañar este Presupuesto 2026 porque no expresa una mirada federal ni una estrategia de desarrollo y porque sigue castigando a los argentinos y argentinas, especialmente a quienes vivimos en el interior profundo del país”.