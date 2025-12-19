Se aprobó el Presupuesto 2026 para Comodoro

Los proyectos atravesaron el análisis parlamentario durante varias semanas, incluyendo plenarios con todos los secretarios de gabinete y referentes de entes. Se cumplimentó además el proceso de audiencias públicas para registrar la opinión y solicitudes de vecinos, culminando el tratamiento con múltiples mesas de trabajo con los secretarios de Economía y de Recaudación del Poder Ejecutivo para concretar las modificaciones propuestas desde los tres bloques políticos que tienen representación parlamentaria, y que tuvieron eco en las normas definitivas.

Con ese telón de fondo, los concejales aprobaron este jueves por la noche -por mayoría- las dos ordenanzas centrales para la administración de la ciudad: durante 2026 el municipio sostendrá la obra pública, el transporte, servicios sociales y de salud y empleo público con unos 305 mil millones de pesos. Además, todos los bloques respaldaron de manera unánime la rendición de cuentas del primer año de la actual gestión que también fue tratada en segunda lectura en esta última sesión ordinaria de 2025.

FONDOS PARA LA DIVERSIFICACION

La tan mentada diversificación productiva tenía suspenso en materia normativa desde el año 2008. La ex “adeloc” de años críticos había derivado en una ordenanza de reconversión que centralizaba un porcentual de los fondos de regalías petroleras a esos fines, pero la baja en la cotización del crudo a finales de la primera década de este siglo llevó a suspender su aplicación. Y así permaneció en todos los presupuestos municipales hasta la fecha.

Tanto el viceintendente, como todos los bloques de concejales, habían planteado la necesidad de invertir en esos ejes y ahora finalmente se aprobó el proyecto marco con la firma de los 12 ediles.

El texto crea específicamente el “fondo municipal para la diversificación productiva de Comodoro Rivadavia”, que inicialmente se integrará con el 7% de los ingresos por regalías petroleras durante el primer año, el 14% en el segundo y el 21% en el tercero. La autoridad de aplicación será la secretaría de Economía.

Su aplicación es específica: financiamiento de proyectos o emprendimientos en áreas vinculadas a pesca, agricultura, turismo, energía, biotecnología, tecnología y economía circular, con base en la creación de valor agregado y la generación de empleo. También se prevé el apoyo financiero para programas de capacitación.

Maite Luque (ACh), Martín Gómez (DC) y Pablo Bustamante (DC) fundamentaron la normativa que, como se mencionó, lleva la firma de los 12 ediles, mientras el viceintendente, Maximiliano Sampaoli, se excusó por apartarse del reglamento para agradecer el trabajo en equipo, “no solamente por la madurez política de haber trabajado de manera mancomunada entre los tres bloques este tema, sino también porque es sumamente importante para la ciudad, máxime en el difícil contexto socioeconómico que nos está tocando atravesar por estos días”, subrayó.

MAS OBRAS Y SERVICIOS

Durante la sesión también se aprobaron los convenios marco entre el municipio y la SCPL con los que se garantizan una serie de obras fundamentales para diversos sectores del ejido: el alumbrado público en el Camino Roque González (etapa 2 y 3), la expansión del suministro eléctrico en exRadio Estación y la ampliación de red de agua potable para el mismo loteo, así como la ampliación de la colectora cloacal en Acceso Sur.

Mientras todos estos convenios se aprobaron por unanimidad, el grupo incluía la ejecución de la red subterránea de media tensión en el área del Estadio Centenario y la Clínica Polivalente, que vale destacar fracturó por primera vez en la gestión el voto de la oposición: esta obra recibió el respaldo de 9 concejales, aunque Ximena González, Luciana Ferreira y Gimena Bórquez, de Despierta Chubut, no acompañaron por considerarla una obra “no prioritaria”.