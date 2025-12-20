Un automóvil y un SUV impactaron en la esquina de Polonia y 10 de Noviembre.

Dos heridos en un choque en el barrio San Cayetano

Dos personas fueron trasladadas al Hospital Regional como consecuencia de un choque registrado este sábado por la tarde en el barrio San Cayetano, en jurisdicción policial de la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia.

El siniestro vial se produjo en la esquina de las avenidas Polonia y 10 de Noviembre.

El choque ocurrió cerca de las 14 e involucró a los conductores de un Fiat Cronos y una Ford EcoSport.

Personal del servicio médico de emergencias asistió a los ocupantes de ambos vehículos y dispuso la derivación de dos de ellos al hospital para una evaluación médica más exhaustiva.