Evoluciona Petersen: "Se despertó, lloró y también sonrió"

Christian Petersen ha estado en el centro del ojo mediático en las últimas horas, dado su delicado estado de salud. Mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, en la Patagonia argentina, sufrió una descompensación cardíaca.

Actualmente, se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde su evolución es seguida de cerca por su familia y el equipo médico.

De acuerdo a lo señalado por el periodista Juan Etchegoyen, de Mitre Live, "la salud de Christian Petersen evoluciona". En este sentido, el comunicador anunció: "Acabo de hablar con el entorno laboral del chef. Buenas noticias. Mejora de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desentubado".

Petersen había comenzado el ascenso al volcán, cuya cumbre alcanza los 3.747 metros sobre el nivel del mar, acompañado por un grupo de diez excursionistas y guías especializados. De acuerdo con la información que trascendió, el chef no contaba con la preparación física adecuada para afrontar la exigencia de la travesía, lo que provocó que sufriera una descompensación durante el recorrido.

Ante la situación, los guías actuaron de inmediato, le brindaron los primeros auxilios y coordinaron el descenso hasta la base del volcán. En ese punto, personal de Gendarmería intervino en el operativo de rescate, tras lo cual Petersen fue trasladado al hospital para recibir atención médica.