Cetré confirmó su romance con una modelo argentina

Estudiantes de La Plata cerró un intenso año 2025 en el que conquistó el Trofeo de Campeones luego de vencer el sábado por 2-1 a Platense en el Estadio Único de San Nicolás. El Pincha sumó un nuevo título de la mano de Eduardo Domínguez gracias al doblete de Lucas Alario y a la notable actuación de Edwin Cetré. El colombiano fue una de las grandes figuras del León a lo largo del año y, además de acaparar los flashes durante los festejos con su baile, disfrutó de la consagración junto a su flamante pareja, Ayelén Sebastián.

“La cábala. Sos increíblemente enorme mi amor. Te amo”, escribió la modelo argentina en una historia de su Instagram personal. Esto estuvo acompañado de un video en el que el futbolista le está poniendo la medalla de campeón en su cuello, al mismo tiempo que se dan un fuerte abrazo. “¡Una más para casita!”, fue otra de las frases que dejó la modelo.

La pareja oficializó que estaban juntos hace algunas semanas y su unión quedó en evidencia en la pasada consagración del Torneo Clausura, donde Estudiantes venció en la tanda de penales al Racing de Gustavo Costas. Allí, Ayelén Sebastián acompañó al futbolista y dijo presente en la celebración en Santiago del Estero. “Qué compañía por dios. TE AMO”, comentó Cetré en la publicación de la modelo sobre los festejos. En sus redes sociales, se presenta como modelo, inversora y apasionada por los viajes.