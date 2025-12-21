El romance entre el nieto de Monzón y la ex de Fernando Báez Sosa

Agustín y la bailarina que era pareja del joven asesinado por una patota en Villa Gesell se mostraron juntos en un festival.

Después de un duro enfrentamiento en Párense de Manos III, que cruzó la historia de dos grandes apellidos del boxeo argentino, Franco Bonavena y Agustín Monzón chocaron sus puños en señal de respeto. La batalla determinó la victoria del nieto del “Ringo”, quien se impuso por decisión de los jueces. Aun así, el exparticipante de Survivor (Telefe) no mostró su tristeza, sino que se animó a realizar una romántica propuesta a su novia, la expareja de Fernando Báez Sosa.

Agustín dejó de lado el deporte y se centró en su vida personal, haciéndole una propuesta a su pareja delante de todo el estadio de Huracán: “Y una última cosa, quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional, pidiéndole de ser novios a Juli Rossi, que me acompañó en todo este proceso. Subí, por favor. Te amo con todo mi corazón”. Inmediatamente, la joven subió al ring, abrazó a su pareja y ambos consolidaron su amor con un emotivo beso.

A los 23 años, Julieta Rossi se ha consolidado como una figura relevante en la danza urbana en la Ciudad de Buenos Aires. Tras un episodio trágico que marcó su vida hace casi seis años, encontró en la danza un refugio emocional y una vía de transformación personal. Actualmente, su carrera abarca la docencia, la participación en shows y videoclips, y una presencia destacada en redes sociales, donde sus coreografías superan el millón de reproducciones y su comunidad de seguidores supera los 380 mil.

En la actualidad, Rossi se especializa en reggaeton, urbano, heels y femme style, disciplinas en las que ha desarrollado una técnica reconocida y una presencia escénica distintiva. Imparte clases en estudios de renombre en Buenos Aires y ha compartido escenario con artistas como Ecko, Connie Isla, Marty D, Yas Gagliardi, Aitana y Flor Vigna. Su proyección profesional se vio reforzada recientemente con su participación en los Premios Ídolo 2025, evento que consolidó su lugar en el circuito artístico.