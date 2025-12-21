Una familia impactó con un guanaco y salieron ilesos

El siniestro ocurrió el sábado por la tarde a la altura del kilómetro 1748 de la Ruta 3, cuando una camioneta que se dirigía a Comodoro Rivadavia colisionó con un animal que se cruzó de forma repentina sobre la calzada.

Un nuevo episodio vinculado a la presencia de fauna silvestre en rutas de la región se registró este sábado por la tarde sobre la Ruta Nacional Nº 3. Una familia que viajaba rumbo a Comodoro Rivadavia sufrió un accidente luego de que un guanaco irrumpiera de manera inesperada en la traza.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:51, en el kilómetro 1748, y tuvo como protagonista a una camioneta Ford Ranger XLS. De acuerdo con la información oficial, el conductor no logró evitar el impacto, perdió el control del vehículo y terminó deteniéndose sobre la banquina, con el rodado orientado hacia el sur.

Como consecuencia de la colisión, la camioneta presentó daños visibles en la parte delantera, aunque la situación no derivó en lesiones para sus ocupantes. Personal de la Comisaría de Distrito Próspero Palazzo intervino en el lugar para asistir a la familia y ordenar el tránsito en la zona.

Desde las autoridades se confirmó que no fue necesaria la intervención de servicios de emergencia médica. Los ocupantes del vehículo permanecieron en el sitio a la espera de la llegada de la grúa de la compañía aseguradora, mientras se normalizaba la circulación.