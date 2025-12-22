Dalbón cruzó a Milei por sus críticas a Cristina Kirchner tras la internación

Mientras se aguarda que la expresidenta Cristina Kirchner reciba el alta médica este lunes, su abogado Gregorio Dalbón salió con dureza a responderle al presidente Javier Milei, luego de las expresiones y repercusiones generadas tras la operación de la exmandataria.

Cristina Kirchner fue intervenida quirúrgicamente el sábado por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada y permanece internada en el Sanatorio Otamendi, donde evoluciona favorablemente. En ese contexto, Dalbón utilizó sus redes sociales para cuestionar al jefe de Estado, a quien acusó de falta de humanidad y de amplificar mensajes de odio difundidos por sectores afines al oficialismo.

“Te contesto yo porque Cristina está internada. Ni siquiera cuando está operada sos capaz de mostrar un mínimo de humanidad. Eso te define”, escribió el abogado, en un mensaje dirigido directamente a Milei. En su descargo, Dalbón también defendió el funcionamiento del sistema de salud argentino y criticó con dureza las políticas sanitarias del actual gobierno.

El letrado sostuvo que el sistema de salud es mixto, público y privado, y advirtió que “si todos fueran al sistema público, colapsaría”, para luego responsabilizar a la actual gestión por recortes presupuestarios. En ese sentido, afirmó que durante el gobierno de Cristina Kirchner la inversión en salud alcanzaba el 3,2% del PBI, mientras que en la actualidad, según sus datos, cayó al 2,5%, lo que —aseguró— provocó despidos de profesionales y mayor precarización.

“Atacar a Cristina en un momento humano y delicado es bajeza política”, expresó Dalbón, y cerró su mensaje con una fuerte crítica al Presidente, reclamándole que se haga cargo de sus decisiones y recordándole que “la salud pública no es un slogan”.

En paralelo, desde el entorno de la expresidenta confirmaron que este domingo permaneció estable, en una habitación individual, y recibió la visita de familiares directos, entre ellos su hijo Máximo Kirchner. El Sanatorio Otamendi informó que la cirugía laparoscópica se desarrolló sin complicaciones y que la evolución postoperatoria es favorable.

En redes sociales, Máximo Kirchner agradeció las muestras de apoyo y acompañamiento de militantes que permanecieron frente a la clínica durante el fin de semana, en medio de un clima político atravesado por la confrontación y la tensión discursiva.