Torres ratificó políticas de inclusión y accesibilidad en viviendas

El gobernador encabezó un acto en el que una familia del Valle recibió una vivienda edificada bajo los estándares de accesibilidad necesarios para su uso.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, entregó una vivienda adaptada a una familia de Gaiman, en el marco del Plan de Accesibilidad que su gestión lleva adelante para fortalecer el acompañamiento y la inclusión de las personas con discapacidad.

El acto contó con la presencia del intendente local, Darío James, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Guillermo Espada James, y la familia beneficiaria, de apellido Moraga Becerra.

Al respecto, Torres aseguró que "es indispensable, y una de las prioridades de nuestra gestión, acompañar a aquellas familias que se encuentran en la necesidad de una vivienda de estas características porque es algo que se había dejado de hacer durante años" y destacó que "hoy hay un Estado presente y que tiene la voluntad y el compromiso de trabajar con los municipios para mejorar la calidad de vida de los vecinos".

La vivienda adaptada -entregada por el gobernador- fue edificada en la esquina donde confluyen las calles Itala y Fernández Dopazo, en cercanías de la calle Güemes, en la zona sur de la localidad. La misma fue ejecutada por la empresa Treson SRL, en el marco de la política provincial para la inclusión para personas con discapacidad y la construcción de nuevas viviendas con estándares modernos y atención a la arquitectura histórica local.