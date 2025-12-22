Semana decisiva en el Congreso por el Presupuesto 2026 y las reformas

El Congreso Nacional inicia una semana clave en el marco de las sesiones extraordinarias, con el foco puesto en el tratamiento del Presupuesto 2026, una de las principales prioridades del oficialismo, que busca avanzar sin dilaciones hacia su aprobación definitiva.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el debate se retomará especialmente en el Senado, en una agenda parlamentaria convocada hasta el 30 de diciembre, con excepción del feriado del 25. El temario está centrado en reformas económicas y estructurales impulsadas por el Gobierno de La Libertad Avanza, con el eje puesto en sostener el objetivo de déficit fiscal cero.

Uno de los puntos destacados de la semana será el tratamiento de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, previsto para el viernes 26 de diciembre. El proyecto, que acompaña al Presupuesto 2026 y ya cuenta con media sanción de Diputados, propone modificaciones al Régimen Penal Tributario, a la Ley de Procedimientos Fiscales, al Código Civil y Comercial de la Nación y crea un régimen de declaración jurada simplificada, además de un esquema de Ganancias simplificado para los contribuyentes adheridos.

En paralelo, el oficialismo y los bloques dialoguistas trabajan sobre un paquete más amplio de reformas, entre las que se destacan la Modernización Laboral, cuyo tratamiento fue postergado para 2026 y se retomaría el 10 de febrero, y los cambios al Código Penal, que aún no tienen fecha definida.

La postergación de la reforma laboral fue confirmada por Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, al abrir una reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, donde se emitió dictamen de mayoría.

Otro de los proyectos sensibles que forma parte de la agenda es la modificación de la Ley de Glaciares, iniciativa de fuerte impacto para las provincias mineras, que propone flexibilizar ciertos criterios de protección ambiental con el objetivo de incentivar inversiones en el sector.

Finalmente, Bullrich adelantó que el Gobierno prevé una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero, con la intención de avanzar en el Senado tanto con la reforma laboral como con la reforma de la Ley de Glaciares, consolidando así el núcleo de reformas económicas y estructurales que impulsa el Ejecutivo.