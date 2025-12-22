La administración de Javier Milei estableció un descanso extendido para las fiestas de fin de año.

Cómo será el esquema de feriados para las fiestas definido por el Gobierno Nacional

Con la llegada de las Fiestas, el Gobierno de Javier Milei terminó de definir el esquema de descansos para el último mes del año.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, si bien se oficializó el asueto para los empleados de la administración pública nacional los miércoles 24 y 31 de diciembre, la gestión libertaria mantuvo su postura de no otorgar feriados puente, por lo que no habrá fin de semana largo para el sector privado.

Según el calendario oficial, el próximo feriado nacional es el jueves 25 de diciembre. Al tratarse de una fecha declarada como intransferible, el descanso se mantiene en su día original.

Como es habitual para facilitar los preparativos y el traslado de las familias, el Poder Ejecutivo determinó que los trabajadores estatales queden eximidos de prestar servicios durante las vísperas de las fiestas.

Miércoles 24 de diciembre: Asueto administrativo para el personal de la administración pública nacional.

Miércoles 31 de diciembre: Asueto administrativo para el cierre del año.

Sin feriado puente el viernes 26

A pesar de la expectativa de muchos argentinos que esperaban que el viernes 26 de diciembre fuera declarado "feriado puente" o "día no laborable con fines turísticos" para conformar un descanso de cuatro días, el Gobierno ratificó que no habrá cambios.

En sintonía con la política de austeridad y productividad que ha marcado la gestión durante todo el 2025, el viernes será una jornada laboral normal. De esta manera, quienes busquen un descanso extendido deberán retomar sus actividades el viernes, sin posibilidad de un fin de semana XL para el turismo interno.

