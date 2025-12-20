Suicidio en Argentina: una muerte cada dos horas

El suicidio alcanzó cifras récord en la Argentina, con un promedio de una muerte cada dos horas y una tasa que supera la media mundial. Factores económicos, sociales y la falta de acceso a la salud mental explican un fenómeno en aumento que impacta especialmente en jóvenes.

El Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad registró un suicidio cada dos horas en la Argentina. La cifra alcanzó su máximo histórico de fallecimientos auto provocados anuales y supera la media mundial. El tema se instaló luego de los suicidios de tres militares en la última semana, uno de ellos a metros de la residencia del presidente Javier Gerardo Milei.

De acuerdo al último informe de SNIC, durante el año 2024 se registraron 4.249 suicidios en el país, arrojando una tasa de 9,8 suicidios cada 100.000 habitantes mayores a 5 años. Debido al persistente aumento en los casos durante los últimos 4 años, desde 2023 es la principal causa de muerte violenta en el país, representando el 41,7% de los casos en 2024.

El fenómeno ocurre por distintos motivos: económicos y sociales, sumados a la falta de acceso a tratamientos profesionales en distintas regiones del territorio nacional. En ese sentido, un informe oficial aseguró que el suicidio se convirtió en una de las principales causas de muerte violenta, solo por detrás de los accidentes viales y los homicidios dolosos, especialmente entre los jóvenes.

En ese contexto, un relevamiento del Ministerio de Salud, a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), reveló que se registran en promedio 22 internaciones diarias de personas que intentaron quitarse la vida.

De acuerdo al informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo se suicidan cerca de 700.000 personas por año y que esta modalidad se encuentra entre las principales causas de muerte en todo el mundo, con más muertes por suicidio que por malaria, VIH/SIDA, cáncer de mama, guerras u homicidios.

Según el informe, el suicidio afecta especialmente a jóvenes y adultos en edad productiva e implica costos a los servicios de salud para el tratamiento del daño físico, psíquico y social.

“Ningún factor es suficiente para explicar por qué se suicida una persona; el comportamiento suicida es un fenómeno complejo que se ve afectado por varios factores interrelacionados: personales, sociales, ambientales”, indicó la OMS en el informe.

Por lo tanto, el suicidio es un serio problema de salud pública que requiere de políticas públicas que atiendan su abordaje de manera intersectorial, integral y comunitaria.

Por otro lado, los días con mayor cantidad de suicidios fueron los domingos y los lunes, patrón que se mantiene en todos los años analizados. Dichos días acumulan el 32,3% de los suicidios en los últimos 5 años. En particular, en el año 2024 los días de mayor frecuencia fueron el día domingo (16,5%) y lunes (16,1%).

En referencia al lugar, los acontecimientos ocurrieron en el domicilio particular en todo el periodo analizado, mientras que la categoría Vía pública ocupó el segundo lugar.

En ese sentido, el informe confirmó que durante el año 2024 se suicidaron 3.425 personas de sexo masculino (80,6%), 807 personas de sexo femenino (19,0%) y hubo 17 casos en los que no se dispone de información sobre el sexo (0,4%). En cuanto a la franja etarias con mayor frecuencia fueron de 20 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años.

Los profesionales de la salud coinciden en la importancia de hablar sin prejuicios. Indagar sobre ideas suicidas no incrementa el riesgo, sino que puede funcionar como una instancia de desahogo y contención.

Asimismo, recomiendan evitar consejos simplistas. Ante cualquier sospecha o situación de crisis, es fundamental recurrir a las guardias de salud mental o comunicarse con las líneas de asistencia telefónica disponibles las 24 horas en todo el país.

Fuente: Perfil.com