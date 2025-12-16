El intendente inauguró la temporada del Servicio de Guardavidas

Este martes al mediodía, en el cuartel central ubicado en la Costanera, el intendente Othar Macharashvili oficializó la temporada del Servicio de Guardavidas en la ciudad, que se encuentra en vigencia desde el 1° de diciembre, a fin de brindar seguridad a vecinos y visitantes que concurren a los distintos espacios costeros de la ciudad. La cobertura alcanza actualmente a las playas Costanera, Km 3, Km 4, Km 5, Restinga Alí y Caleta Córdova, sumando además recorridos preventivos hacia la zona sur mediante camioneta y embarcación.

SERVICIO JERARQUIZADO

En alusión a la puesta en funcionamiento del Servicio de Guardavidas en la época estival, el intendente destacó que “el cuerpo de guardavidas ha dado un salto cualitativo y cuantitativo”, al señalar que “hubo mucha gente que jerarquizó este servicio y trabajó para que tomemos conciencia de la importancia que tiene un servicio profesional como el que se ejerce en la ciudad, que se caracteriza por su dinámica”.

“Gracias a los 71 guardavidas, muchos vecinos de nuestra ciudad y visitantes utilizan las instalaciones de nuestras playas de forma segura” indicó el Ejecutivo al añadir que “todos somos parte de inculcarle al vecino o al que viene de vacaciones o de visita, que debe respetar el mar y cuidar el lugar, ya que con las propuestas marítimas vamos a tener un verano con muchas actividades”.

En este marco, el intendente agradeció a Pan American Energy y en especial, a Horacio García, quien desde el primer momento colaboró con esta área, al resaltar que “es una de las pocas empresas que se quedaron en esta región apoyando todas las actividades de este Municipio, no sólo en lo que respecta a las acciones para el cuidado de los que utilizan el mar o los que vienen a la playa, sino también en lo que se refiere al incremento de la actividad turística que potencia a Comodoro”.

PREVENCION, CUIDADO Y ACOMPAÑAMIENTO

En este contexto, el gerente del Ente Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, felicitó a todos los guardavidas que cumplen un rol fundamental en la ciudad y les agradeció “por la buena predisposición que tuvieron a la hora de participar de la capacitación de turismo, ya que muchas veces son las primeras caras que reciben al turista que viene con alguna consulta sobre qué hacer”.

“Esto es un trabajo en conjunto que estamos realizando no solo con Deportes, sino con Prefectura, los clubes náuticos y los prestadores turísticos. Tenemos un desafío por delante para realmente brindar un buen servicio a nuestra gente, así como a quienes vienen desde afuera en esta nueva temporada”, remarcó el funcionario y adelantó que “es la primera temporada donde vamos a tener excursiones náuticas, prestadores y emprendedores turísticos en la ciudad, por lo que estamos convencidos que va a ser la primera de muchas en crecimiento”.

SEGURIDAD COSTERA

Por su parte, el director general de Deportes, Martín Gurisich manifestó que “en la actualidad el crecimiento exponencial que tuvo el servicio de guardavidas es notorio. No podemos dejar de mencionar al intendente Othar que cuando estaba en el área de Deportes nos empujó a crecer, gestionó las camionetas para que el servicio tenga vehículos y empujó a que compremos embarcaciones para cubrir las emergencias de casi 40 km de frente que cubre en forma directa o indirecta el servicio de guardavidas”, destacó.

Garantizar la seguridad en el frente costero implica un trabajo complejo que requiere planificación, coordinación y compromiso. En ese sentido, el operativo se desarrolla de manera articulada entre distintas áreas municipales como Seguridad, Defensa Civil, Salud y Deportes, junto a organismos como Prefectura Naval Argentina, Policía del Chubut y Bomberos Voluntarios, optimizando recursos y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

CONVENIO CON PAE

Durante la jornada, también se llevó a cabo la firma de un convenio entre el Estado Municipal y Pan American Energy con el objetivo de establecer un marco de cooperación que permitirá mejorar las condiciones operativas del Servicio de Guardavidas. En este acuerdo, la empresa se comprometió a la adquisición de baterías para los equipos DEA, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorando la eficacia en maniobras de RCP.