Intentó robar cuatro quesos en un comercio céntrico y fue detenido

El hecho ocurrió en un local de la calle Belgrano. El comerciante alertó a la Policía tras retener al sospechoso, que intentó retirarse sin pagar la mercadería.

Un hombre de 41 años fue aprehendido este miércoles por la tarde luego de intentar sustraer mercadería de un comercio ubicado en pleno centro. El episodio se registró alrededor de las 16:30 en un local situado sobre calle Belgrano al 500.

Según se informó, el comerciante advirtió la situación y dio aviso a través de un grupo de WhatsApp, indicando que tenía demorado a un sujeto que había ocultado productos entre sus prendas.

Al arribar al lugar, personal policial de la Comisaría Seccional Primera se entrevistó con el denunciante, quien relató que el hombre había escondido cuatro quesos con un valor total superior a los 21 mil pesos y había intentado retirarse del comercio sin abonarlos.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del involucrado, identificado con las iniciales T.R.M., y lo trasladaron a la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.