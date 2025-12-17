El soldado muerto estaba angustiado por una deuda de 2 millones de pesos

La principal hipótesis de la investigación es que el joven granadero se disparó en la Quinta de Olivos con el arma que tenía asignada.

Un granadero de 21 años que cumplía funciones de seguridad en la Quinta Presidencial de Olivos, en la zona norte del conurbano bonaerense, fue encontrado sin vida durante la madrugada del martes en uno de los puestos internos del perímetro residencial. Según la investigación, la principal hipótesis es que el soldado se suicidó con el fusil FAL que tenía asignado para la guardia. Según los testimonios recabados, estaba muy angustiado por las deudas que, con el sueldo de un soldado, no tenía forma de cubrirlas.

El cuerpo fue hallado en uno de los puestos internos de la residencia oficial de Javier Milei, que se encontraba dentro de la Quinta cuando ocurrió el hecho. Se trata de una garita cercana al chalet presidencial. El soldado fallecido fue identificado como Rodrigo Gómez.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante los peritajes necesarios y esclarecer las circunstancias del hecho.

La magistrada ingresó a la Quinta de Olivos a la mañana para seguir de cerca la investigación y se fue luego del mediodía.

El Ejército Argentino tiene a su cargo la custodia de Olivos, particularmente la Casa Militar. Esta dependencia responde a la Secretaría General de la Presidencia y su jefe es el coronel Sebastián Ibáñez.

El soldado fallecido desempeñaba tareas de vigilancia en el predio. Fuentes de la División de Análisis consignaron que entre las 5 y las 5.30 de la madrugada el joven se habría efectuado un disparo con un arma larga FAL en la cabeza que fue encontrada a su lado. A raíz de que el joven había dejado de reportarse, un compañero suyo se acercó a ver qué sucedía con Gómez, cuando lo vio sin vida y con un disparo en la cabeza en el puesto que cubría.

Esta versión fue sostenida por los custodios de la Quinta de Olivos, por el jefe de la seguridad residencial y por la Delegación Unidad Operativa Federal (Duof) de San Isidro, dependiente de la Policía Federal.

Ante el hallazgo del cuerpo se activaron los protocolos y el personal de los servicios médicos de emergencias presente en el lugar constató su fallecimiento. Oriundo de Misiones, Gómez revistaba en el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo.

UNA HIPOTESIS

Todavía no se determinó cuál fue el motivo de la muerte de Gómez y las investigaciones continúan. Sin embargo, sí trascendió que el misionero tenía una deuda acumulada de 2 millones de pesos con diferentes entidades bancarias y financieras. Incluso algunos integrantes de las fuerzas de seguridad validaron esta versión asegurando que el joven “tenía deudas”.

Junto a estos indicios, y en el puesto interno donde habría ocurrido el presunto suicidio, se habría encontrado una carta del joven soldado dirigida a su familia y a sus camaradas a modo de despedida, lo que fortalece la teoría de un posible suicidio en un contexto de deudas ya que en el escrito hacía referencia a compromisos económicos pendientes.