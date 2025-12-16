La Policía capturó a un ladrón de bombones

El hecho ocurrió en un comercio de avenida Rivadavia. El sospechoso fue interceptado por la policía a pocas cuadras del lugar.

Un hombre fue aprehendido este lunes por la tarde en Comodoro Rivadavia, acusado de sustraer un recipiente con bombones de un local comercial ubicado sobre la avenida Rivadavia.

El episodio se registró alrededor de las 19:45, cuando la Policía del Chubut recibió un llamado telefónico que alertaba sobre el hurto en el comercio “Flores para ti”. De inmediato, personal de la Comisaría Seccional Segunda inició un recorrido preventivo por la zona.

Minutos después, en la esquina de las calles Saavedra y Huergo, los efectivos observaron a un individuo que coincidía con la descripción brindada y que llevaba consigo el elemento denunciado. Tras identificarlo, procedieron a su aprehensión y traslado a la dependencia policial.

El hombre permaneció alojado en la comisaría, a disposición de la Justicia, hasta que se realizara la audiencia de control de detención.