Alerta por posible cocaína adulterada: Hubo dos muertes

El Ministerio de Salud de La Pampa emitió un alerta preventiva ante la posible circulación de cocaína adulterada, en el marco de investigaciones que se desarrollan en la provincia de Neuquén, donde se registraron dos muertes vinculadas al consumo de drogas falsificadas y una tercera persona permanece internada en terapia intensiva.

Según informaron autoridades neuquinas, el pasado 16 de diciembre se dispuso extremar recaudos sanitarios luego de que, en un lapso de cinco días, se detectaran casos graves asociados al consumo de una sustancia presuntamente adulterada. La situación encendió las alarmas en la región por la gravedad de los cuadros clínicos registrados.

Ante este contexto, el Ministerio de Salud pampeano señaló que, si bien hasta el momento no se confirmaron casos en su territorio, la cercanía geográfica con Neuquén y la magnitud de los hechos hacen necesario reforzar las medidas de prevención y vigilancia sanitaria para proteger a la población.

Desde la cartera sanitaria difundieron una serie de recomendaciones a la comunidad. En primer lugar, insistieron en evitar el consumo de sustancias de origen ilícito debido al alto riesgo que representan para la salud y la vida. Además, advirtieron que ante síntomas como pérdida de conciencia, dificultad respiratoria, convulsiones o alteraciones cardíacas, se debe acudir de inmediato al hospital o centro de salud más cercano.

En situaciones de urgencia, se recordó la importancia de comunicarse con los servicios de emergencia a través del 107. Las autoridades detallaron que entre los efectos asociados a este tipo de intoxicaciones pueden presentarse excitación psicomotriz, somnolencia extrema, eventos cardiovasculares como infartos y, en los casos más graves, insuficiencia hepática fulminante.

El alerta se mantiene de manera preventiva mientras avanzan las investigaciones judiciales y sanitarias en Neuquén, y no se descarta la adopción de nuevas medidas si la situación lo requiere.