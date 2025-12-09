Lo mataron con una llave cruz tras un accidente de tránsito

La localidad de Añelo continúa conmocionada tras el brutal crimen que terminó con la vida de Tomás Nehuén Villagra, un joven de la zona petrolera que fue atacado a golpes con una llave cruz luego de un incidente vial. Este lunes, la Justicia confirmó su identidad y avanzó con la imputación de dos hombres que quedaron detenidos.

La Justicia neuquina confirmó la identidad del joven que murió brutalmente agredido durante una pelea de tránsito en Añelo y formuló cargos contra los dos sospechosos detenidos por el ataque. Ambos quedaron en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

El hecho ocurrió el 6 de diciembre, alrededor de las 6:20, en la zona de Bajada de las Patrias y Aguada del Pato. Allí chocaron dos vehículos: una camioneta Chevrolet S-10 conducida por la víctima y un Peugeot 208 en el que viajaban los acusados junto a una mujer.

La víctima fue identificada como Tomás Nehuén Villagra, quien murió luego de recibir golpes con una llave cruz tras ser sacado por la fuerza de su camioneta. Según la fiscal Lucrecia Sola, los agresores actuaron de manera conjunta y persiguieron a Villagra tras el choque inicial hasta interceptarlo a pocas cuadras.

De acuerdo con la investigación, uno de los atacantes abrió la puerta del conductor, tomó a Villagra de la ropa y lo bajó del vehículo. El otro extrajo una llave cruz del baúl del Peugeot y lo golpeó en la cabeza y la espalda. La violencia del ataque dejó al joven inconsciente en el suelo.

El crimen generó una profunda conmoción en la comarca petrolera. En redes sociales, familiares y amigos expresaron su dolor y recordaron al joven con mensajes de despedida.

La Policía logró detener primero al acompañante del Peugeot, mientras que el conductor se presentó horas más tarde en la comisaría 10°. En allanamientos posteriores se secuestró la llave cruz con manchas de sangre, ropa y el vehículo utilizado para huir.

La fiscalía imputó a ambos sospechosos por el delito de homicidio simple en calidad de coautores. Entre las pruebas reunidas hay cámaras de seguridad, testimonios presenciales y los elementos secuestrados en los procedimientos.

Por pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez de garantías Cristian Piana ordenó que ambos permanezcan detenidos con prisión preventiva por seis meses debido al riesgo de fuga y al posible entorpecimiento de la investigación.

La causa continuará avanzando en las próximas semanas para determinar con precisión el rol de cada uno en el crimen de Tomás Nehuén Villagra.