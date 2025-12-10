Incendió una casa, murió el dueño y fue imputado

La víctima, Juan Aníbal Pino, había ido con los dos sospechosos hasta su casa y allí tras una pelea lo mataron.

Un hombre fue imputado acusado de incendiar una vivienda y matar al dueño, tras una pelea en la provincia de Neuquén y se espera que otro sospechoso asista hoy a la audiencia imputativa en su contra.

El caso sucedió el pasado 6 de diciembre cuando Juan Aníbal Pino y los acusados, identificados como F.A.S. y J.A.P., compartieron un almuerzo en una iglesia y luego se dirigieron hasta la casa de la víctima donde bebieron bebidas alcohólicas.

Dentro del domicilio, ubicado en la calle Libertad al 700, se dio inicio a una pelea y allí Pino fue golpeado en la cabeza por J.A.P.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que los acusados, para ocultar el ataque y, pese a que la víctima seguía con vida, iniciaron un foco de fuego en la habitación y se fugaron.

Los Bomberos, tras acudir al llamado de emergencia por el incendio, lograron sofocar las llamas y allí encontraron muerto a Pino, supo la Agencia Noticias Argentinas.

De manera inmediata se dio inicio a una investigación y entre la prueba reunida figuran los relatos de vecinos, así como pericias preliminares realizadas por el personal de Bomberos y videos de cámaras de seguridad.

Días después se logró la detención de F.A.S., quien en las últimas horas fue imputado y se le impuso la prisión preventiva. La fiscal del caso Lucrecia Sola los acusó del delito de homicidio simple, en calidad de coautor.

Como medida cautelar, se requirió que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por seis meses por existir riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.__IP__

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Raúl Aufranc, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva, aunque por un plazo menor al solicitado: un mes.

Respecto al hombre acusado de golpear a Pino, también fue detenido y se espera que en las próximas horas sea imputado, recuperó Agencia NA.