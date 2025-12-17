Este miércoles se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables y vientos intensos en la ciudad, sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada, de acuerdo al pronóstico meteorológico.

Miércoles ventoso y con 22°C en la ciudad

Durante la mañana, la temperatura rondará los 21 grados, con vientos del sector sudoeste que soplarán entre 42 y 50 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 87 kilómetros por hora.

Por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 22 grados, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y el viento persistente del sudoeste, con ráfagas de hasta 78 kilómetros por hora.

Hacia la noche, se espera una temperatura cercana a los 20 grados, con condiciones similares y ráfagas que oscilarán entre los 60 y 69 kilómetros por hora.