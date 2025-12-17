El Patagonico
Miércoles ventoso y con 22°C en la ciudad

Este miércoles se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables y vientos intensos en la ciudad, sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada, de acuerdo al pronóstico meteorológico.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 21 grados, con vientos del sector sudoeste que soplarán entre 42 y 50 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 87 kilómetros por hora.

Por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 22 grados, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y el viento persistente del sudoeste, con ráfagas de hasta 78 kilómetros por hora.

Hacia la noche, se espera una temperatura cercana a los 20 grados, con condiciones similares y ráfagas que oscilarán entre los 60 y 69 kilómetros por hora.

