El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial y fue reducido a pocos metros. Se le secuestró un revólver calibre .22 con municiones.

Un joven disparó al aire en el Newbery y lo detuvieron

Un joven de 24 años fue detenido este domingo por la noche en el barrio Jorge Newbery luego de efectuar un disparo al aire con un arma de fuego y tratar de huir al advertir la presencia policial. El hecho no dejó personas heridas.

El procedimiento se inició alrededor de las 20:26, cuando efectivos que realizaban un retén fijo en la intersección de Florida y Sarmiento recibieron la advertencia de un automovilista, quien informó sobre la presencia de un hombre armado en una vivienda ubicada sobre Blas Parera al 2200.

Al arribar al lugar señalado, los agentes identificaron al sospechoso, quien al notar el móvil policial arrojó el arma al suelo e intentó escapar a pie. La huida fue breve: el joven fue reducido a escasos metros del lugar sin que se registraran incidentes mayores.

Posteriormente, personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes y secuestró un revólver calibre .22 largo, con capacidad para ocho alveolos, que contenía seis cartuchos y una vaina servida.

El detenido quedó alojado en sede policial imputado por infracción al artículo 189 bis del Código Penal. La intervención fue informada al Ministerio Público Fiscal, que dispuso que el acusado permaneciera detenido hasta la audiencia de control, prevista para este lunes 22 de diciembre.