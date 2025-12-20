El hecho ocurrió este sábado por la mañana en el barrio ubicado sobre avenida Kennedy al 2900.

Dos detenidos por el robo de una escalera en una vivienda

Personal de la Comisaría Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia intervino este sábado, alrededor de las 9 de la mañana, tras un llamado telefónico que alertaba sobre un presunto robo en una vivienda ubicada sobre avenida Kennedy al 2900.

Según informó la Policía local, una mujer dio aviso de que dos hombres habrían ingresado al interior de una propiedad tras saltar el cerco perimetral y sustraído una escalera metálica plegable que se encontraba en el patio del domicilio. Luego del hecho, los sospechosos se habrían retirado a pie por la misma calle.

Ante la denuncia, efectivos policiales se dirigieron rápidamente al lugar y lograron interceptar a dos individuos que coincidían con las características aportadas. Al momento de su identificación, ambos transportaban una escalera de aluminio plegable, presuntamente sustraída.

Posteriormente, se localizó al damnificado, quien constató el faltante del elemento desde el interior de su patio. En consecuencia, se procedió a la aprehensión de los sujetos, identificados como O.A.N., de 32 años, y O.A.F., de 18, quienes quedaron a disposición de la Justicia.