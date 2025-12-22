El Municipio notificó a los comerciantes sobre el horario del cierre en los días festivos de Navidad y fin de año.

El 24 los comercios cierran a las 17 y el 31 a las 16

El secretario de Control Urbano y Operativo del municipio, Miguel Gómez, visitó este lunes un local comercial céntrico junto a Leonardo Forte, representante del Centro de Empleados de Comercio, donde notificaron a los comercios con un acta, mediante la cual detallaron el horario de cierre para las fiestas de fin de año.

Sobre esta notificación a los comercios, Gómez sostuvo que “se acordó para estas fiestas navideñas que el horario de cierre durante el 24 de diciembre sea a las 17:00 horas, y el 31 a las 16:00 horas”.

Desde las entidades organizadoras se explicó que estos horarios buscan facilitar que responsables y trabajadores del sector puedan regresar a sus hogares y compartir las celebraciones familiares con tiempo suficiente.

En este contexto, el funcionario aseguró que “la inspectora de Fiscalización que nos acompañó manifestó que ya se ha notificado a todos los comercios orientales de zona norte por lo que solo nos están restando parte de los comercios céntricos y de zona sur”.

“Nosotros vamos a desplegar inspectores para que esta medida se cumpla. Esperemos que haya conciencia en ese sentido y que permitan que los trabajadores se puedan retirar temprano para pasar con sus afectos los días 24 y 31 de diciembre”, concluyó Gómez.