La internación de Christian Petersen suma controversia tras el examen toxicológico

El chef continúa hospitalizado en San Martín de los Andes luego de una descompensación en el Volcán Lanín. Una versión difundida en televisión sobre un examen toxicológico reavivó el debate y profundizó el hermetismo de su entorno.

La situación de salud de Christian Petersen mantiene en vilo al ambiente televisivo y gastronómico argentino. El reconocido chef permanece internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde fue ingresado de urgencia tras sufrir una grave descompensación mientras realizaba una expedición en el Volcán Lanín, en plena Patagonia.

En medio de versiones contradictorias y escasa información oficial, el episodio sumó un nuevo foco de polémica en las últimas horas. Durante el programa Tarde o Temprano (El Trece), la periodista Fernanda Iglesias afirmó que habría accedido a los resultados de un examen toxicológico practicado a Petersen, cuyo contenido —según señaló— sería motivo de reserva por parte de la familia.

De acuerdo con lo expresado al aire por la panelista, el estudio habría arrojado un resultado positivo para cocaína y MD, una sustancia asociada a las metanfetaminas. La información, presentada como confidencial, no fue confirmada ni desmentida oficialmente por el entorno del cocinero ni por el centro de salud donde se encuentra internado.

Hasta el momento, lo único confirmado es que Petersen fue rescatado por guías de montaña y trasladado en estado crítico, con un cuadro de arritmia cardíaca severa. Fuentes médicas indicaron en los últimos días que el paciente logró estabilizarse y mostró una leve evolución favorable, aunque continúa bajo estricta observación.

Durante su intervención televisiva, Iglesias también planteó una advertencia de carácter preventivo, al señalar los riesgos extremos que implica el consumo de determinadas sustancias en actividades de alta exigencia física y en contextos de montaña, donde cualquier descompensación puede tener consecuencias fatales.

El silencio de la familia y de los allegados del chef, sumado al relato previo de los guías que participaron del rescate —quienes mencionaron un comportamiento inusual durante la travesía—, mantiene abiertas múltiples incógnitas. Mientras Petersen atraviesa un proceso delicado de recuperación, el caso instala un debate incómodo pero necesario sobre la exposición al riesgo, los límites personales y la responsabilidad en entornos naturales extremos.