Barry Manilow fue diagnosticado con cáncer de pulmón y suspende sus shows

El reconocido cantante Barry Manilow fue diagnosticado con cáncer de pulmón y será sometido a una cirugía en los próximos días, motivo por el cual anunció su alejamiento temporal de los escenarios hasta completar su recuperación.

La información fue confirmada por el propio artista a través de una publicación en sus redes sociales, donde explicó que los médicos detectaron una “mancha cancerosa” en su pulmón izquierdo durante estudios realizados tras atravesar un prolongado cuadro de bronquitis.

Según detalló, luego de seis semanas de bronquitis y una posterior recaída, su médico decidió solicitar una resonancia magnética de control. “La resonancia descubrió una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que necesita ser extirpada. Es pura suerte —y un gran médico— que se haya detectado tan temprano. Esa es la buena noticia”, expresó el intérprete de Copacabana.

En el mismo mensaje, Manilow agradeció a sus seguidores por el acompañamiento durante su reciente serie de conciertos navideños realizados en el Teatro McCallum de Palm Desert, en el Valle de Coachella, California. El artista destacó además el carácter benéfico de los shows, con los que se recaudaron fondos para organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por el momento, el cantante confirmó que postergará todas sus presentaciones hasta recibir el alta médica, aunque se mostró optimista respecto a su evolución y agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de sus fans en todo el mundo.