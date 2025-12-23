Los Cheremeques: la orquesta vuelve a latir

A quince años de aquella cumbia enchufada a un alargue en pleno centro de Comodoro, Los Cheremeques regresan con formación completa. No es nostalgia: es una banda que vuelve a elegir el ritual colectivo, el cuerpo en movimiento y el sonido de trece personas empujando juntas.

No hubo una fecha exacta ni una señal mística. El regreso de Los Cheremeques se fue cocinando como se cocinan las cosas importantes: en charlas entre amigos, en mensajes que nunca dejaron de llegar, en recuerdos que insistían. “Los 15 años fueron más una excusa”, admite Coloco (Cristian Puschel), voz y guitarra de la banda en comunicación con El Patagónico. “Teníamos ganas de juntarnos, pero la gente también fue muy responsable de esto. Nunca dejaron de agitarnos para que volviéramos”.

Ese ida y vuelta permanente con el público terminó de inclinar la balanza. Francisco Martínez, trompetista y una de las voces del grupo, lo resume desde un lugar más visceral: “A lo largo del 2025 se fue intensificando la idea. Hoy nos encanta tocar estas canciones tanto como al principio y seguimos creyendo que el arte y lo colectivo no solo son necesarios, son urgentes”.

Para entender qué vuelve a ponerse en juego el sábado 3 de enero del 2026, hay que retroceder. No demasiado, pero sí al origen. A una esquina céntrica de Comodoro Rivadavia, San Martín y 9 de Julio, el 31 de diciembre de 2010. “Sacamos corriente del banco con un alargue”, recuerda Coloco. “Se empezó a juntar mucha gente y terminaron cortando la calle”. Un día después, el 1° de enero de 2011, tocaban en Onda Verde. La bola ya estaba rodando.

El crecimiento no fue lineal ni silencioso. Hubo shows que marcaron quiebres, como aquella presentación en Los Años Dorados donde estrenaron Espíritu Guerrero. “Sentimos que dimos un salto musical y de convocatoria. Se llenó más de lo que esperábamos”, dice Coloco. Para Francisco, ese disco fue una bisagra: “Le dedicamos muchísima energía. Defender esos temas nos llevó a recorrer otros lugares del país y nos ayudó a descubrir nuestra identidad sonora”.

Después vino la pausa. La última fecha fue apenas un mes antes del inicio de la pandemia. “Eso le da una carga emotiva muy fuerte”, confiesa Francisco. “Pasaron muchas cosas desde entonces. Volver ahora es volver a compartir la cotidianeidad con amigos y compañeros a los que quiero y admiro profundamente”.

Lucas Cunningham, tecladista y voz, amplía esa idea desde adentro del engranaje: “No fue una decisión que cayó de golpe. Somos muchas personas involucradas. La idea fue madurando con los años, en reuniones, viajes, videollamadas. Y cuando nos reencontramos en la sala de ensayo fue revelador: cosas que uno pensaba olvidadas estaban ahí, esperando”.

El regreso también es una declaración estética. Trece personas en escena, sección de vientos explosiva, teclados, percusión, voces cruzadas. “No es tan común ver hoy una orquesta así”, reflexiona Lucas. “Pero es poderoso. Apabullante. Me gustaría que no se abandone esa vieja escuela de lo colectivo”.

Esa lógica atraviesa toda la historia de Los Cheremeques. Desde la danza hasta las visuales, desde el ballet El Camaruco hasta colaboraciones con músicos de otras escenas, la banda siempre entendió el show como un universo. “Nos interesa darle profundidad a la experiencia”, explica Coloco. “Que el público se sumerja en el mundo Chere”.

El show del 3 de enero será, en ese sentido, una síntesis y un punto de partida. “Queremos que la gente se vaya feliz y bien enfiestada”, promete Coloco. Habrá repaso por toda la trayectoria, invitados, sorpresas y la formación completa. Francisco lo dice sin vueltas: “La gente va a tener lo que busca”.

Pero también hay futuro. Mensajes que llegan desde otros lugares, invitaciones, la idea de grabar material nuevo. “Ojalá sea el inicio de una nueva etapa”, dice Coloco. Lucas coincide, aunque sin romantizar el contexto: “Sostener la cultura es difícil. Pero sentir que todavía hay espacio, que lo colectivo sigue teniendo fuerza, nos empuja a proyectar”.

Tal vez eso sea lo que quede en la memoria después de la fiesta: el cuerpo bailando, la música latiendo fuerte y la certeza de que, al menos por una noche, trece personas arriba de un escenario pueden volver a recordarnos para qué sirve juntarse.

INFO DEL SHOW

Sábado 3 de enero – 23.55 hs

Ele Multiespacio (Rivadavia 1490)

Musicaliza: DJ Gian Morales

Entradas online por Passline

Entradas físicas en Antares Comodoro

Especial "Cheremeques 15 años" por radio Trinchera