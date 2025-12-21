Papá Noel recorrerá barrios de zona norte en una caravana navideña

Desde la tarde de hoy, familias de distintos sectores de la ciudad podrán saludar, sacarse fotos y compartir un momento especial con Papá Noel, en una iniciativa solidaria impulsada por la Asociación de Bomberos Voluntarios.

El espíritu navideño se hará presente este domingo en los barrios de la ciudad con una propuesta pensada especialmente para las infancias y las familias.

La Asociación de Bomberos Voluntarios organizará una recorrida especial en la que Papá Noel visitará distintos puntos, llevando saludos, sonrisas y la posibilidad de retratar el encuentro.

La actividad comenzará a las 16 horas en la plaza del barrio Castelli Alto, donde se dará inicio a la caravana que se desplazará junto a los móviles de los bomberos.

Media hora más tarde, el recorrido continuará por el barrio Güemes, sumando vecinos a la celebración.

El cronograma prevé una parada a las 16.45 en la Unión Vecinal del barrio Sarmiento, en el sector de Valle C, y a las 17.15 en la sede vecinal de Manantial Rosales.

Más tarde, a las 17.45, Papá Noel llegará a Bella Vista Norte, en su sector este, para luego detenerse a las 18 en el estacionamiento del camping de Petroleros.

La jornada avanzará hacia su tramo final con la visita al barrio Las Latas, prevista para las 18.30, y culminará a las 19 horas en la plaza del barrio Laprida.

Allí, las familias podrán tomarse fotografías, compartir la tarde y cerrar la jornada junto a Papá Noel y los bomberos voluntarios, protagonistas de una iniciativa que combina celebración, cercanía y compromiso comunitario.