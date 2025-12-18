Se ilumina el Museo Ferroportuario

El show lumínico, diseñado para fomentar el espíritu festivo y la unión familiar, se presenta cada noche a las 22 hasta el martes 23 de diciembre.

La Municipalidad, a través de las secretarías de Cultura e Infraestructura, Obras y Servicios, inauguró el espectáculo lumínico navideño frente al edificio del Museo Ferroportuario “Teodoro Nürnberg”. El show por las fiestas de Navidad se presenta cada noche a las 22:00 horas hasta el martes 23 de diciembre inclusive.

La iniciativa, organizada por la Secretaría de Cultura en conjunto con su par de Infraestructura, Obras y Servicios, busca ofrecer propuestas atractivas y cargadas de magia para toda la familia en vísperas de las fiestas navideñas.

La responsable de Cultura, Liliana Peralta, destacó el mensaje central de la propuesta visual, indicando que “este show lumínico es una invitación a la comunidad a hacer una pausa, a disfrutar de la magia de la Navidad y a renovar las esperanzas de cara a un nuevo año”.

La funcionaria acotó que “buscamos que cada vecino y cada familia que se acerque al Museo Ferroportuario sienta el espíritu festivo y comparta un momento de alegría y encuentro. Desde las 22:00 horas, invitamos a los vecinos a vivir esta experiencia visual única, pensada para iluminar el corazón de nuestra ciudad en estas fechas tan especiales”.

Asimismo, señaló que “esta propuesta se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios, a cargo de Fernando Ostoich, lo que demuestra la capacidad de nuestro equipo de trabajar unidos para embellecer la ciudad y ofrecer propuestas de calidad para todos los comodorenses”.