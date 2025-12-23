Macharashvili cerró el año junto a los municipales y puso en valor el rol del Estado

En un encuentro realizado en el Centro Cultural, el intendente compartió un brindis de fin de año con los trabajadores municipales, destacó la capacidad operativa del Municipio y llamó a profundizar el trabajo conjunto de cara a 2026.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, encabezó este martes al mediodía el brindis de fin de año con los empleados municipales, en un acto que se llevó a cabo en el Centro Cultural y que contó con la presencia de funcionarios del gabinete y representantes gremiales.

Durante su mensaje, el jefe comunal subrayó la centralidad del trabajador municipal en la gestión cotidiana y en la ejecución de las políticas públicas. En ese sentido, sostuvo que el funcionamiento del Municipio y la diversidad de acciones que se desarrollan en la ciudad responden, en gran medida, al compromiso y la capacidad del personal. “Quien conoce otros municipios de la provincia y de la Patagonia sabe que el nivel de actividades y la estructura operativa que tiene Comodoro no se replican fácilmente en otros lugares”, remarcó.

Macharashvili afirmó que el balance del año permite dimensionar el esfuerzo realizado y planteó la necesidad de sostener una lógica de trabajo articulado. De cara a 2026, convocó a reforzar la unidad entre las distintas áreas, el Ejecutivo y el gremio, con el objetivo de mejorar tanto las condiciones laborales como los servicios que recibe la comunidad.

En ese marco, también hizo referencia a los desafíos que impone la administración de los recursos públicos, especialmente en períodos de alta demanda como el verano. Al mencionar iniciativas como las colonias de vacaciones, señaló la importancia de planificar con realismo, priorizar acciones y administrar energías para dar respuesta a las necesidades de la ciudad sin perder de vista las limitaciones presupuestarias.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Omar Unquen, destacó el contexto nacional adverso y contrastó esa situación con la realidad local. Según expresó, durante el año fue posible recuperar parte del salario perdido, un proceso que atribuyó al diálogo con el Ejecutivo municipal. Finalmente, anticipó que el próximo año el gremio volverá a plantear mejoras, apoyado en el trabajo cotidiano de los empleados municipales.