Reconocimiento municipal al Congreso Patagónico de Derecho por su proyección académica internacional

El intendente Othar Macharashvili recibió a autoridades de fundaciones organizadoras del encuentro jurídico realizado en agosto y destacó el impacto del evento en el posicionamiento académico de Comodoro Rivadavia.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, mantuvo este viernes una reunión con referentes de las fundaciones vinculadas al Congreso Patagónico de Derecho Civil y Comercial, un encuentro académico de relevancia internacional que se desarrolló en la ciudad durante el mes de agosto con el acompañamiento del Municipio.

Del encuentro participaron el presidente de la Fundación Deiure, Aldo Chinni, y el titular de la Fundación del Golfo, Víctor Bonzano, quienes repasaron junto al jefe comunal los principales ejes abordados durante el congreso, realizado los días 21, 22 y 23 de agosto, y su impacto en el ámbito jurídico regional y nacional.

El Congreso Patagónico tuvo como objetivo analizar el desarrollo y la aplicación de instituciones centrales de la reforma del Derecho Civil y Comercial, promoviendo el intercambio de ideas entre juristas locales, nacionales e internacionales. La iniciativa se consolidó como un espacio de debate académico orientado a la reflexión crítica y a la formulación de propuestas que contribuyan a la mejora del sistema jurídico.

Durante la reunión, los representantes de las fundaciones entregaron al intendente una placa conmemorativa en agradecimiento al respaldo institucional brindado por el Municipio, en reconocimiento a la significativa repercusión que alcanzó el evento fuera del país.

Al respecto, Macharashvili subrayó la importancia de este tipo de propuestas para el desarrollo local, al señalar que “desde el Municipio acompañamos y valoramos profundamente estas iniciativas que posicionan a Comodoro Rivadavia como un espacio de debate y producción de conocimiento”. En ese sentido, remarcó que la realización de congresos de este nivel refleja el potencial académico y profesional de la región.

Asimismo, el intendente destacó la articulación con las instituciones y la universidad pública, y sostuvo que el trabajo conjunto con las fundaciones y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco resulta clave para generar instancias de formación y reflexión con impacto en la comunidad y en el fortalecimiento de las ciencias jurídicas.

Por su parte, Aldo Chinni explicó que desde la Fundación Deiure se impulsa la producción de conocimiento desde Comodoro Rivadavia, en estrecha vinculación con la universidad pública, con el objetivo de promover un salto cualitativo en el desarrollo del Derecho en la región.

Finalmente, Chinni resaltó la amplia convocatoria del último congreso, que contó con la participación de juristas de distintos puntos del país y de Brasil, y señaló que uno de los ejes centrales fue el abordaje de la perspectiva de género en el campo de la bioética. “Fue un tema clave, en pleno debate legislativo, y el éxito del encuentro nos impulsa a proyectar una nueva edición para el próximo año”, concluyó.