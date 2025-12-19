Restauraron el monumento al guardacostas "Río Iguazú"

A media mañana de este viernes, el municipio de Caleta Olivia y la Prefectura Naval, presentaron las obras de restauración a la que fuera sometido el monumento al GC “Río Iguazú” emplazado en el acceso a la dependencia naval.

En ese lugar se encuentra una réplica a escala de la lancha guardacostas de la PNA que tenía 28 metros de eslora y fue una de las dos que operó en la Guerra de Malvinas.

E 22 de mayo de 1982 su tripulación fue protagonista de un histórico acto de heroísmo en cercanías de Puerto Darwin al ser atacada por dos aviones Sea Harrier, entablándose un feroz combate, en el cual falleció el cabo Raúl Benítez, quien igualmente alcanzó a repeler el ataque con una ametralladora averiando una de las aeronaves enemigas.

En el incidente bélico también resultaron heridos otros tres prefecturianos, pero el GG “Río Iguazú” pudo llegar hasta la costa, donde encalló seriamente dañado, logrando cumplir su misión de entregar material para efectivos del Ejército.

El monumento que se emplazó hace varios años en Caleta Olivia que construido por Alejandro Tamborini y diseñado por el suboficial retirado Rodolfo Paladeo, quien este viernes estuvo en el acto e hizo uso de la palabra, recordando que en su momento se contó con el apoyo del exintendente José Córdoba.

La ceremonia, con una formación de efectivos fue presidida por el segundo jefe de la repartición naval local, subprefecto Alejandro Delbon, contándose con la asistencia de funcionarios municipales, entre ellos el secretario de Deportes, Cultura y Turismo, David Jones y las directoras de Cultura y de Turismo, Dana Moreno y Valeria Negro, de manera respectival.

También concurrió el veterano de guerra de Ejército, Pablo Carrizo y otros invitados especiales, entre ellos el director de Patrimonio y Museo del municipio, Alberto Rojas, quien junto a su equipo de trabajo tuvo a su cargo la restauración del monumento.

En principio se entonaron las estrofas del Himno Nacional, tras lo cual el diácono Mario Sosa bendijo la obra y luego el músico Miguel Ormeño ejecutó con su trompeta las notas del minuto de silencio en homenaje al cabo Benítez y a todos los combatientes argentinos que murieron en defensa de la soberanía nacional.

Por último, las autoridades e invitados especiales procedieron a descubrir tres placas recordatorias en la base del monumento.