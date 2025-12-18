Multitud de trabajadores lanzan advertencia desde Caleta Olivia

Alrededor de dos mil trabajadores de diferentes gremios, referentes de agrupaciones sociales y partidos políticos protagonizaron este jueves en Caleta Olivia una masiva protesta contra la Ley de Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La manifestación tuvo lugar en horas de la tarde y se desplazó cinco cuadras por la avenida Independencia desde la Plaza 20 de Noviembre hasta la plazoleta del Gorosito donde se entonó el Himno Nacional, se dio lectura a un documento conjunto e hizo uso de la palabra el dirigente de los Camioneros, Sergio Sarmiento.

A los afiliados de ese gremio, se sumaron los de la UOCRA, muchos de los cuales arribaron desde Perito Moreno, Truncado y Las Heras, observándose también un gran despliegue de banderas de los sindicatos dea municipales, ARCA (ex AFIP), docentes y no docentes universitarios, empleados bancarios, trabajadores de la televisión, petroleros jerárquicos, vigiladores privados, de la CTA y los partidos Justicialista, Obrero y UCR.

“CAPITAL DE LA DIGNIDAD”

Esta fue la consigna de la masiva movilización, en medio de fuertes canticos de repudio contra el tratamiento exprés que quiere darle el gobierno libertario a la Reforma Laboral.

En este marco, a través del documento conjunto, se dejó sentado que desde este lugar de la Patagonia se levanta el grito de miles de trabajadores “que no estamos dispuestos a ver cómo nos rematan el futuro en una mesa de saldos en Buenos Aires”.

“Como observadores de nuestra realidad, tenemos que decir las cosas por su nombre. Nos quieren vender una Reforma Laboral y una Reforma Tributaria como si fueran la solución mágica, pero nosotros tenemos memoria” añade el documento recordando que algo similar ocurrió en la década de los años 90 “cuando nos prometieron el primer mundo y vineros los telegramas de despido y el hambre” en clara alusión al gobierno de Carlos Menen.

Consecuentemente, se destaca, la Reforma Laboral que ahora quiere imponer Milei, no implica modernización “sino un retroceso al siglo IX porque quieren que en trabajador sea un número que se descarta, sin indemnización, sin convenio y sin dignidad”.

Más adelante, el nucleamiento de asariados lanzó un fuerte mensaje de advertencia a los legisladores nacionales que tienen intención de levantar la mano para aprobar esta nefasta Ley, de manera particular a los que representan a Santa Cruz advirtiéndoles que “no habrá lugar en esta provincia donde puedan caminar con la frente alta si le sueltan la mano a quienes los pusieron en el poder”, al tiempo que los harán responsables de romper la paz social.

