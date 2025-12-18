Volcó camioneta en Ruta 3 que provenía de Ushuaia

El siniestro se registró a media mañana de este jueves, a unos 18 kilómetros al sur de Caleta Olivia, en el tramo de la Ruta 3 cercano al Cañadón Minerales.

El nuevo siniestro vial fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux de color gris en la que viajaban integrantes de una familia procedente de Ushuaia conformada por un matrimonio y dos hijas menores de edad -una de 7 años y otra de 16- y aparentemente una mujer adulta mayor, aunque en lo inmediato no se dio a conocer información oficial por parte de la Policía de Santa Cruz.

Pudo saberse que la familia se dirigía hacia Buenos Aires para pasar las fiestas de fin de año y que el conductor, de aproximadamente 40 años, se habría quedado dormido, lo que hizo que perdiera el control de la camioneta en un tramo de recta, derrapara y volcara. El vehículo sobrepasó la banquina que da hacia la costa marina, tras lo cual cayó a un barranco, quedando en posición invertida con su techo hundido.

Circunstanciales automovilistas ayudaron a rescatar a las personas atrapadas en el habitáculo y todas las mujeres fueron trasladadas al Hospital Zonal de Caleta Olivia en dos ambulancias del nosocomio, desconociéndose si alguna de ellas presentaba lesiones de gravedad.

La niña de 7 años iba sujeta una sillita de seguridad en el asiento trasero, en tanto que el conductor permanecía en el sitio del accidente (foto), acompañado por policías de la Comisaría Tercera que intervinieron en el hecho por razones de jurisdicción.