Concretan nueva etapa del Centro de Monitoreo

La obra que se ejecuta en pleno centro de Caleta Olivia contempla el funcionamiento del espacio de monitoreo de cámaras de vigilancia en su planta alta y un Salón de Usos Múltiples en planta baja.

Todo ello permitirá ampliar las prestaciones en materia de prevención de delitos pero también se brindará colaboración al desarrollo de actividades comunitarias.

El secretario de Planificación, Lucas Haidamaschuk, detalló que este miércoles los trabajos se centraron en la segunda planta del edificio, con el hormigonado de las vigas principales de la estructura, paso previo a la ejecución de la losa, lo que marca una instancia clave en el desarrollo de la misma.

Subrayó que la obra cuenta con un notable progreso ya que “tenemos un avance del 60% y luego ingresaremos a la etapa de terminaciones que llevará un poco más de tiempo”.

Asimismo, indicó que el objetivo es poder tener en funcionamiento el Centro de Monitoreo a principios de 2026 para fortalecer las políticas de seguridad en la ciudad.

Finalmente, puso en valor el trabajo de los operarios municipales abocados a la obra realizada por administración, es decir con fontos propios de la comuna.

“El equipo está trabajando y llevando adelante una obra importante que nos va a permitir brindar seguridad y también entretenimiento”, puntualizó Haidamaschuk.

Fuente: Prensa Municipal