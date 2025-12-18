El atleta comodorense, por segundo año consecutivo, quedó en lo más alto del podio en el certamen que se disputó Caleta Olivia.

Federico García es bicampeón de la Copa Santa Cruz de fisicoculturismo

El fisicoculturista comodorense Federico “Feche” García logró coronarse bicampeón en el Campeonato “Copa Santa Cruz”, de la IFBB, que se desarrolló el último fin de semana en la ciudad de Caleta Olivia.

El deportista local, durante la temporada 2024, en la misma ciudad santacruceña, fue el ganador absoluto.

Este 2025, logró repetir y defender el título en las categorías; Classic Physique y Culturismo, compitiendo con grandes atletas.

En Classic Physique y Culturismo, se quedó con el primer puesto, siendo el campeón absoluto en ambas modalidades y colgándose las medallas Over All, para cerrar un año excelente en lo deportivo.