Vidal entregó césped sintético para la cancha del Club Estrella Norte

El gobernador Claudio Vidal encabezó la entrega de rollos de césped sintético para la cancha de fútbol del Club Estrella Norte de Caleta Olivia, en el marco del plan de fortalecimiento de infraestructura deportiva

La actividad se desarrolló este jueves en Buenos Aires, donde el mandatario santacruceño recorrió la fábrica en la que se produce ese material, poniendo en valor la industria nacional.

La nueva cancha es el resultado de años de esfuerzo institucional, del acompañamiento de las familias y del trabajo cotidiano de un club que cumple un rol social fundamental en su comunidad.

En ese sentido, Vidal destacó que “acompañar a los clubes es acompañar a las familias y a los chicos y chicas que encuentran en el deporte un espacio de contención y oportunidades. Este plan de canchas se cumple con hechos concretos y, además, apuesta a la industria nacional y al trabajo argentino”.

El Club Estrella Norte cuenta con 67 años de historia y un fuerte arraigo en Caleta Olivia, siendo parte esencial de la identidad deportiva y social de la ciudad.

El vicepresidente de la institución José Vargas expresó que “esta cancha representa un sueño cumplido después de muchos años de esfuerzo. Es una obra que va a permitir mejorar las condiciones para los chicos y fortalecer el trabajo social y deportivo que se realiza todos los días en el club”.

Esta entrega se suma a la realizada semanas atrás al Club Deseado Juniors y forma parte de una política pública que concibe al deporte como una herramienta de inclusión, desarrollo y construcción de comunidad en toda la provincia.