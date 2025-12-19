Municipales visibilizan reclamos con panfleteada en la Ruta 3

Un reducido grupo de trabajadores municipales de Caleta Olivia, luciendo pecheras del gremio que los nuclea, protagonizó a mediodía de este viernes una protesta en el acceso norte.

La protesta se enmarca en un paro de 120 horas que lanzara el SOEMCO a principios de esta semana exigiendo un incremento salarial del 15 % retroactivo a agosto que, asegura, fue acordado con el Departamento Ejecutivo en un acta firmada por ambas partes

Inicialmente la protesta iba a realizarse en el acceso al edificio central de la comuna, pero finalmente los manifestantes –no más de veinte- decidieron ir a la Ruta 3 para entregar panfletos a automovilistas, a modo de potenciar la visibilización de sus reclamos.

Desde el Ejecutivo se insiste en que el documento firmado en agosto no especifica que se haya concedido el 15 % de incremento sino que hubo un compromiso de continuar negociando ese requerimiento.

En la práctica, el paro se viene cumpliendo con relativa repercusión, en tanto que la dirigencia gremial solicita que en este conflicto intervenga el gobernador Claudio Vidal que la situación económica que afrontan todos los municipales se torna cada día más crítica