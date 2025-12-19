El CPB Don Bosco cumplió 29 años junto a la comunidad

Con un encuentro participativo, reconocimiento a referentes barriales y un brindis comunitario, el Centro de Promoción Barrial de Kilómetro 8 conmemoró casi tres décadas de trabajo territorial, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de los lazos sociales.

El Centro de Promoción Barrial (CPB) Don Bosco, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad, celebró su 29° aniversario este viernes, con un encuentro comunitario que reunió a autoridades municipales, instituciones del barrio, equipos de trabajo, familias y vecinos.

Del agasajo participaron integrantes de la red barrial, entre ellos CAPS Restinga Alí, CIT El Faro, escuelas, Policía Comunitaria, organizaciones sociales, Cáritas y vecinos de la comunidad del barrio. Además de los niños que asisten al jardín maternal, juegotecas y talleres que se brindan en la institución.

La subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, valoró la importancia del CPB Don Bosco como un espacio clave de presencia del Estado en el territorio, señalando que “estos 29 años de trabajo sostenido hablan de una política pública que se construye todos los días junto a la comunidad, fortaleciendo redes, acompañando trayectorias y garantizando derechos desde una mirada integral”.

“Los CPB son espacios de encuentro, cuidado y promoción social, donde el trabajo de los equipos, el compromiso de las instituciones y la participación de las familias hacen posible una intervención cercana, humana y con identidad barrial”, indicó.

En ese sentido, la directora del CPB Don Bosco, Patricia Hernández, destacó que “este nuevo aniversario no solo celebra el camino recorrido, sino que proyectó nuevos desafíos y objetivos de cara al 30° aniversario, reafirmando el compromiso colectivo de seguir construyendo una institución abierta, participativa y profundamente vinculada al territorio”.

“El festejo por estos 29 años buscamos homenajear a la comunidad, mediante una variada agenda cultural que incluyó música en vivo, danza flamenca, bailes por parte de las personas mayores y actividades recreativas realizadas desde la institución de la que participaron los propios vecinos y referentes barriales”, describió la directora.

En este marco, la directora señaló que “al CPB asisten 15 niños de jardín maternal, 30 niños en los talleres de juegotecas, más 15 niños que asisten de familias en las cuales intervenimos y 10 personas que asisten a los talleres de patchwork que nos acompañan todos en este festejo”

Durante la jornada se realizó un balance anual del trabajo desarrollado por el CPB, con la proyección de logros, el intercambio de experiencias y la presentación audiovisual de los proyectos impulsados a lo largo del año. Asimismo, se llevó adelante un reconocimiento simbólico a actores y referentes comunitarios que acompañaron y sostuvieron el crecimiento del espacio a lo largo de su trayectoria.

El cierre de la celebración estuvo marcado por un brindis comunitario y un momento musical a cargo del grupo “Pa’ mi Alma”, del centro de jubilados del barrio Gobernador Fontana, acompañado por un agasajo preparado por el área de cocina del CPB.