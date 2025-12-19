Comodorenses en NASA Space App Challenge

El intendente Othar Macharashvili mantuvo una reunión con los jóvenes de esta ciudad que presentaron los proyectos con los que compitieron a nivel global en el NASA International Space Apps Challenge.

Othar Macharashvili estuvo al frente del encuentro desarrollado este viernes en la Sala de reuniones de Intendencia, acompañado por el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Ruben Zarate, junto al gerente Domingo Squillace; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, y la responsable del Área de Dinamización Productiva y Cadenas de Valor de la Agencia Comodoro Conocimiento, Débora Reitovich.

Con el objetivo de compartir su experiencia y los aprendizajes obtenidos a partir del recorrido institucional realizado en la ciudad de Bariloche, los equipos presentaron los proyectos con los que compitieron a nivel global en el NASA International Space Apps Challenge .

Los ganadores 2024 y 2025 junto a los mentores que acompañaron ambas ediciones, visitaron las siguientes instituciones: el CAB – Centro Atómico Bariloche (CNEA), CNEA – Comisión Nacional de Energía Atómica, el Laboratorio de Robótica – Proyecto CAREM, el Instituto Balseiro, FAB LAB – Sala de Tecnología. IPATEC, INTA, INVAP S.E.

En este contexto, el intendente puso en valor la importancia que tienen estas instancias de vinculación con el ecosistema científico, tecnológico y de innovación más relevante de la Patagonia. “En este viaje donde se redescubrieron, visualizaron todo el potencial de la tecnología, de la innovación. Hay un niño de 12 años que integró el grupo de los ganadores, y ver esta energía para seguir trabajando en esto, convencidos de que hay muchos niños más como él acá en Comodoro, que tienen la oportunidad de poder llegar a ser como ellos. Detrás tiene un padre que lo incentivó, los docentes una capacidad propia, que realmente nos muestra que el camino por el que estamos transitando es el correcto”.

“Muchos de los jóvenes con los que estuvimos dialogando están terminando sus estudios universitarios y con esta inducción, vieron las capacidades que tienen y que se pueden generar cosas innovadoras, tecnológicas para ayudar al desarrollo de su ciudad”, manifestó Macharashvili.

Zárate resaltó: “ellos han formado parte de dos convocatorias. La primera tuvo más de trescientas personas, y cuatrocientas la última, que se conforman en equipos para desarrollar proyectos de innovación que tienen que ver con la ciudad. Este grupo de ganadores de la NASA Space Apps Challenge hicieron un viaje como premio, al Complejo Científico Tecnológico de Bariloche, INVAP, Comisión Nacional Atómica, CONICET, también pasaron por Madryn, en el CEMPAT y, hay presentado una serie de ideas muy interesantes”.

Asimismo, sostuvo: “nos parece que hemos cumplido el objetivo, que es, por un lado, facilitar la construcción de una comunidad de innovación, que esté atravesada por nuevos conocimientos tecnológicos y que además eso tenga el sentido de poder pensar la ciudad. Cada uno de ellos viene con una idea que sea aplicable a Comodoro, que era un poco la tarea que se llevaron. Así que para nosotros realmente es una gran alegría lo que se provoca, un buen cierre de año. Y ya están comprometidos para trabajar en el año que viene”, señaló el referente de Comodoro Conocimiento.

Uno de los estudiantes de la carrera Ingeniería Mecánica, Yago Ibarra, integrante del proyecto Gauchos espaciales, indicó que el viaje “nos sorprendió y nos hizo ver la importancia de un ecosistema científico, ver la interacción y resolviendo problemas de la comunidad. Está iniciativa y fomentar este tipo de eventos tecnológicos, es muy bueno para todos los estudiantes. Hay talento y gente con predisposición para aprender, y estos son los primeros grandes pasos. A futuro, mucha gente se va a interesar en todo esto”, concluyó.

Mientras que Micaela Álvarez, estudiante del último año de la carrera de Ingeniería química, expresó que “estos viajes nos enriquecieron por completo, para cualquier estudiante, estas instituciones que recorrimos nos han cambiado la mentalidad, nos dieron vuelta el concepto de humildad y de la creación de nuevos proyectos para nuestra ciudad”, sentenció.