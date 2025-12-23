Echelini asumirá la Asesoría Letrada del Municipio

Con una impronta de continuidad institucional, Jorge Echelini reemplazará a Ezequiel Turienzo al frente del área jurídica de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia tendrá en los próximos días un cambio en una de sus áreas estratégicas: Jorge Echelini será designado como nuevo Asesor Letrado Municipal, en reemplazo de Ezequiel Turienzo, quien concluye su ciclo al frente del organismo tras cumplir una etapa dentro de la gestión.

La salida de Turienzo responde a una decisión personal de encarar nuevos proyectos, lo que habilita una transición ordenada dentro de la estructura legal del Ejecutivo local. En ese marco, el funcionario saliente agradeció la confianza del intendente y el respaldo del peronismo comodorense, al tiempo que manifestó su disposición a seguir acompañando la gestión municipal desde el espacio que le toque ocupar.

Por su parte, Echelini llega al cargo con una trayectoria consolidada en el ámbito del Estado municipal. Al confirmar su próxima asunción, valoró la confianza depositada por el intendente y subrayó que su gestión estará orientada a sostener las líneas de trabajo ya establecidas, garantizando previsibilidad y continuidad en el funcionamiento de la Asesoría Letrada.

La designación apunta a preservar una misma orientación jurídica y administrativa, reforzando la estabilidad institucional del área en un contexto de recambio, pero sin modificaciones de fondo en la dinámica de trabajo del equipo.