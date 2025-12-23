Falleció Miguel Ángel Donnet, abogado y dirigente político

Fue dirigente del PJ y funcionario del municipio de Comodoro Rivadavia. Se jubiló como integrante del Superior Tribunal de Justicia.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut comunicó este martes el fallecimiento de Miguel Ángel Donnet, quien fuera ministro de esa Corte Provincial desde el 7 de junio de 2016 al 31 de agosto de 2020, cuando se jubiló.

Donnet –nacido en la provincia de Santa Fe- tuvo una vasta trayectoria como abogado desde su habilitación profesional en el año 1972, por parte de la Universidad del Litoral; recorrió un largo comino tanto en la faz privada como también en lo público. Al principio en el fuero federal, para luego trasladarse para distintas funciones en las cortes provinciales de Santa Fe, Santa Cruz y Chubut.

Donnet también fue juez de refuerzo en la Cámara del Crimen de Comodoro Rivadavia, integró la lista de conjueces federales, luego la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia lo nombró como Fiscal “ad-hoc” ante la Cámara de Apelaciones Federal, el Tribunal Oral Federal y el Juzgado Federal de esa ciudad. Lo propio hizo el Ministerio Público de la Defensa designándolo Defensor Oficial “ad-hoc”.

En Comodoro Rivadavia fue dirigente político del Partido Justicialista, siendo secretario de Gobierno del municipio durante la gestión de Raúl Simoncini (2003-07) y manteniendo un estrecho vínculo con el tres veces gobernador Mario Das Neves.

Prosiguió su carrera profesional en la provincia cuando el Superior Tribunal de Justicia del Chubut lo designó como miembro Suplente del Tribunal de Enjuiciamiento para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.

La Procuración del Tesoro de la Nación lo designó con carácter de Letrado Asistente del Cuerpo de Abogados del Estado, en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. También fue parte de la lista de Conjueces de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chubut y de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Ejerció además la subrogancia de los Jueces Federales de Río Gallegos, Caleta Olivia (Santa Cruz), Comodoro Rivadavia y Rawson (Chubut).

Donnet alcanzó los beneficios jubilatorios mientras se desempeñaba como ministro de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Chubut –donde había sido designado a pedido de Das Neves-, a fines de 2020.