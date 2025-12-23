Jugadores de fútbol de la CAI y General Saavedra se trenzaron en una brutal pelea al término del partido.

Batalla campal en la final de un torneo de Reserva en Comodoro

La final del Torneo Zonal A de la reserva en Comodoro Rivadavia, Chubut, se vio empañada por un hecho de violencia cuando, al final del partido, el campo de juego se transformó en una batalla campal entre jugadores y simpatizantes de Comisión de Actividades Infantiles (CAI) y General Saavedra.

El hecho ocurrió este fin de semana en el estadio Domingo Perea del club Laprida a donde CAI y Saavedra se disputaron la final de la categoría Reserva Especial “A”.

El encuentro trascendió sin mayores disturbios y el equipo de la CAI, dirigido por César Villarroel, finalmente se impuso por 2 a 0 en el partido de vuelta de la final del torneo Zonal, quedándose con el título. Los goles fueron convertidos por Thiago Villalba (41') y Joaquín Mardones (47').

Lo que era un clima festivo para los locales rápidamente se transformó en un escenario de violencia descomunal cuando en el campo de juego los futbolistas se trenzaron en una brutal pelea. Volaron patadas, piñas, empujones y varios gritos. Pese a que algunos adultos intentaron separar, también fueron agredidos.

Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por los testigos y viralizado rápidamente en redes sociales.

Si bien no trascendieron los motivos que originaron la disputa, comentarios en redes sociales hablan sobre burlas entre los jugadores y hasta denunciaron un presunto favorecimiento del árbitro a la CAI.

Sandra, una simpatizante que asistió al encuentro, detalló desde su punto de vista cómo se originó la riña. “Yo estuve en el partido. Cuando culminó, la gente de Saavedra empezó a tirar piedras y botellas desde arriba. Se tiraron por los techos del banco de los equipos para pegarle al árbitro. Se enojaron porque perdieron”, aseguró.

“Por suerte no paso a mayores. No había un policía. Los de CAI pegaron porque les pegaron e insultaban al chico de Colombia”, comentó en referencia a Bairon Ortiz, un joven mediocampista que se incorporó al equipo el año pasado.

Medios locales informaron que, en el partido de ida que se había jugado el domingo pasado en El Parque, el triunfo había sido para Saavedra por 1 a 0. De esta forma, con un global a favor de 2 a 1, la CAI se consagró campeón del Zonal de Reserva “A”.