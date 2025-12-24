Balearon a un hombre mientras dormía en una vivienda del barrio Pietrobelli

El ataque ocurrió en la noche del martes en la zona alta del barrio. El agresor, familiar de la víctima, irrumpió en la casa y efectuó dos disparos antes de escapar. El herido fue asistido tras un llamado al 911.

Un grave episodio de violencia se registró este martes por la noche en la parte alta del barrio Pietrobelli, en el sector de la ladera del cerro con acceso hacia las ex caballerizas, donde un hombre resultó herido de bala dentro de su propia vivienda.

El hecho se produjo cerca de las 20:50, cuando Carlos Aybar, de 38 años, se encontraba descansando solo en su domicilio. De acuerdo a la información recabada por personal policial, la tranquilidad se vio interrumpida por fuertes golpes en la puerta. Instantes después, el hombre cayó al suelo y observó el ingreso de su cuñado, quien portaba un revólver de color plateado.

Sin entablar diálogo alguno, el agresor efectuó dos disparos dirigidos a la pierna derecha de la víctima. Uno de los proyectiles impactó en el muslo, generando una herida con orificio de entrada y sin salida.

Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga por los pasillos del barrio en dirección a la zona baja. Un amigo de Aybar, que llegaba al lugar para visitarlo, manifestó haber visto huir al agresor junto a su hermano. Al ingresar a la vivienda, encontró a la víctima herida y recostada sobre un colchón en el piso, por lo que dio aviso inmediato al sistema de emergencias.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Segunda, bajo la supervisión del comisario inspector Diego Silva, con intervención del oficial Cristian Millaguala. También tomaron participación el Ministerio Público Fiscal, la División Policía de Investigaciones y la División Policía Científica. La causa continúa en etapa investigativa para dar con el responsable.