El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente y fue localizado tras la presentación del propietario en una dependencia policial. Intervino la fiscalía de turno y se dio aviso a la provincia vecina.

Recuperan en Comodoro una camioneta robada que era buscada por la Justicia de Neuquén

Una camioneta Ford Ranger que figuraba como robada fue secuestrada este martes por la noche en Comodoro Rivadavia, luego de que se confirmara que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro activo emitido por la Justicia de la provincia de Neuquén.

El procedimiento se concretó alrededor de las 21 horas en la Comisaría Seccional Séptima, donde se presentó un hombre que indicó haber hallado su vehículo, denunciado con anterioridad como sustraído. A partir de esa situación, el personal policial inició las verificaciones correspondientes.

La camioneta, una Ford Ranger de color azul oscuro, había sido localizada en el sector conocido como Fracción 15. Al cargar los datos en el sistema SIFCOP, se constató que el rodado estaba siendo buscado por la Comisaría Séptima de la Policía neuquina, con un requerimiento judicial aún vigente.

Ante la confirmación del pedido, se dio intervención a la fiscal de turno, quien ordenó el secuestro del vehículo. La camioneta quedó a disposición de la Fiscalía local, mientras se avanzará con las actuaciones coordinadas con la Fiscalía de Neuquén, que será notificada formalmente del hallazgo.