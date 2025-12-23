Recuperan una moto robada y detienen a un joven armado en Stella Maris

La intervención se dio tras una denuncia por hurto. El sospechoso fue interceptado luego de una breve persecución y llevaba consigo un arma de fabricación casera.

Un operativo policial desplegado este martes por la tarde en la zona sur de Comodoro Rivadavia culminó con la recuperación de un motovehículo robado y la detención de un joven de 22 años que portaba un arma de fuego de fabricación casera.

El hecho se inició alrededor de las 15:30, cuando se radicó una denuncia por el hurto de una moto. A partir de esa información, se activó un alerta interna con las características del rodado, lo que permitió que, cerca de una hora después, un móvil de Protección Ciudadana detectara al sospechoso circulando por la intersección de avenida Gatica y José Liniero.

Al advertir la presencia policial, el conductor intentó darse a la fuga e ingresar a un domicilio del barrio Stella Maris, pero fue reducido a pocos metros por personal de la Comisaría Seccional Tercera. Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un palpado preventivo y constataron que el joven llevaba en la cintura un arma tipo “tumbera”, presuntamente calibre 12/70.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. De la Canal, el motovehículo fue restituido a su propietario, mientras que el aprehendido —identificado con las iniciales B.R.L.E.— fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.