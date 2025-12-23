Ocurrió, anoche en la calla Sixto Ojeda y Cabral, donde un sujeto fue atrapado mientras sustraía cables del tendido eléctrico.

Detienen a un hombre por robar cables de tendido eléctrico

Personal policial de la Seccional Sexta, anoche, sobre las 22:10, detuvo a un hombre que se encontraba robando cables del tendido eléctrico, propiedad de la empresa Pecom.

El sospechoso fue sorprendido mientras bajaba con rollos de cables de cobre, sobre un descampado según informaron desde la Policía. Al mismo tiempo, quería cortar otro tramo del tendido, pero fue detenido, y trasladado a la comisaria.

Le secuestraron 28 mts, de cable de cobre, dos aisladores eléctricos, dos morsas de retención con retazos de cables, un martillo, una pinza y un destornillador.