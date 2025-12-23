El Patagonico
Intentaron robar una bicicleta y terminaron presos

Dos sujetos, uno menor de edad, fueron detenidos luego de ser sorprendidos tras intentar sustraer una bicicleta de una vivienda.

Efectivos de la Seccional Quinta, esta madrugada, detuvieron a dos sujetos, uno de ellos de 13 años, quien minutos antes de las 03:45 ingresaron al patio de una vivienda, quisieron robar una bicicleta, pero tras el sonido de la alarma de un vehículo escaparon.

Los uniformados lograron ubicar a los sospechosos a escasos cien metros del lugar, fueron demorados y trasladados a la dependencia policial.

Uno de ellos fue identificado como V.G.L de 31 años, quien quedo detenido, mientras el menor de edad de 13 años fue restituido a su familia.

