Detuvieron a un hombre con pedido de captura

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Quinta durante un operativo de control de garitas y transporte público.

En el marco de un operativo preventivo, personal de la Comisaría Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia detuvo a un hombre de 27 años que registraba un pedido de captura vigente.

El procedimiento se llevó a cabo este lunes 22 de diciembre, alrededor de las 23:30 horas, mientras efectivos policiales realizaban controles de garitas y colectivos en la jurisdicción. Durante el operativo, los uniformados identificaron a un individuo identificado con las iniciales R.G.J.

Al verificar sus datos en el sistema informático policial, se constató que sobre el mismo pesaba un pedido de captura y detención dispuesto por el juez Jorge Enrique Odorisio, con fecha del 17 de diciembre de 2025.

Ante esta situación, el sujeto fue inmediatamente trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.