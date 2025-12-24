Murió un motociclista tras colisionar con un auto en Km 14

Fue en la Ruta 3, a la altura del barrio René Favaloro. Personal de emergencia constató el fallecimiento en el lugar.

Un nuevo episodio fatal volvió a golpear a las rutas de Comodoro Rivadavia en la antesala de la Nochebuena. Un motociclista perdió la vida este miércoles por la tarde luego de protagonizar un violento choque con un Volkswagen Gol Trend sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el sector conocido como Km 14, a la altura del barrio René Favaloro.

El impacto fue de tal magnitud que, al arribar al lugar, los profesionales del servicio de emergencias médicas 107 confirmaron que el conductor del rodado menor ya no presentaba signos vitales, por lo que no fue posible realizar maniobras de reanimación.

En el sitio trabajó personal de la Comisaría de Palazzo, que procedió a asegurar la zona y desviar el tránsito, mientras se aguardaba la intervención de la Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes y establecer las circunstancias que derivaron en el choque.

Desde fuentes policiales y vecinos del sector expresaron su consternación por el hecho, ocurrido en una jornada marcada por múltiples incidentes viales y a pocas horas de una fecha especialmente sensible para la comunidad, como lo es la Nochebuena.